Нефть находится в крайне неопределенной ситуации

Москва, , 15:45 — REGNUM Цены на нефть остаются стабильными, поскольку ураган «Майкл» перебрался во Флориду, что привело к остановке почти 40% добычи нефти в Мексиканском заливе в США. В Соединенных Штатах почти 40% ежедневной добычи сырой нефти было потеряно из морских скважин в заливе Мексиканского залива во вторник из-за эвакуации платформы и закрытия перед ураганом «Майкл», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Производство сырой нефти также вызывает озабоченность на Ближнем Востоке. Экспорт сырой нефти Ирана упал еще больше в первую неделю октября, согласно данным о танкерах и промышленному источнику, поскольку покупатели искали альтернативы перед санкциями США, которые вступают в силу 4 ноября», — пояснил эксперт.

Международный валютный фонд понизил прогнозы глобального экономического роста на 2018 и 2019 годы во вторник, вызывая опасения, что спрос на нефтепродукты также может упасть. Это будет связано с тем, что напряженность в торговле и растущие импортные тарифы сказываются на международной торговле, в то время как развивающиеся рынки борются с более жесткими финансовыми условиями и оттоком капитала.

«В текущих условиях нефтяной рынок находится в крайне неопределенной ситуации. И это сказывается на действиях участников рынка. Цены на нефть относительно стабильны, что способствует продолжению роста, а также увеличению волатильности. Цена на нефть для марки Brent может незначительно скорректироваться до $83,70 за баррель. А сланцевая нефть марки WTI может находиться на ценовом уровне в $74,16 за баррель», — считает Гасанов.

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