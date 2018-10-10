В Казахстане обсуждают тарифы на платный проезд по трем участкам дорог

Астана, , 15:48 — REGNUM В Казахстане вынесли на публичное обсуждение проект приказа министерства по инвестициям и развитию об использовании трёх участков автомобильных дорог на платной основе. Соответствующий документ опубликован на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

В проекте документа расписаны тарифы для различных категорий автомобилей для участков Алма-Ата — Капчагай, Алма-Ата — Хоргос и Астана — Темиртау. Стоимость проезда зависит от массы автомобиля и вместимости пассажирского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на рассмотрении в администрации Астаны находился проект введения платного въезда в город. По версии властей, данная мера направлена на повышение скорости потока автомобилей в утренний час пик.

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