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В Казахстане обсуждают тарифы на платный проезд по трем участкам дорог

Экономика

В проекте документа расписаны тарифы для различных категорий автомобилей

В Казахстане обсуждают тарифы на платный проезд по трем участкам дорог
© ИА Красная Весна
Платная дорога

Астана, 10 октября 2018, 15:48 — REGNUM  В Казахстане вынесли на публичное обсуждение проект приказа министерства по инвестициям и развитию об использовании трёх участков автомобильных дорог на платной основе. Соответствующий документ опубликован на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

В проекте документа расписаны тарифы для различных категорий автомобилей для участков Алма-Ата — Капчагай, Алма-Ата — Хоргос и Астана — Темиртау. Стоимость проезда зависит от массы автомобиля и вместимости пассажирского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на рассмотрении в администрации Астаны находился проект введения платного въезда в город. По версии властей, данная мера направлена на повышение скорости потока автомобилей в утренний час пик.

Читайте ранее в этом сюжете: Въезд в Астану планируют сделать платным

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