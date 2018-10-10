Факторы для восстановления рубля носят временный характер

Москва, , 15:41 — REGNUM В последние дни курс американской валюты к рублю стабилизировался в диапазоне между отметками 64,80 (минимум 2 октября) и 66,89 рубля за доллар (максимум 8 октября). Нисходящая коррекция по валютной паре доллар США против российского рубля (USD/RUR), начавшаяся во второй декаде сентября, в основном, завершилась. Но пока доллару не хватает тяги для того, чтобы уверенно преодолеть зону сопротивления, расположенную между отметками 68,30 и 68,80. Эта «немощь» доллара частично связана со стабилизацией нефтяных котировок на достаточно высоких уровнях. А, также, с временным ослаблением позиций «американца» (USD) на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«В то же время следует отметить, что все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и начале октября, носили (и носят) исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось (кроме продолжающегося восстановления нефтяных котировок). Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. И их действие неизбежно пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, если не сегодня-завтра, то уже в ближайшие дни», — — считает эксперт.

На 11 октября наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала небольшое снижение (нырок к 66 рублям за доллар). Затем быстрый разворот вверх, закрепление выше локального сопротивления, расположенного в районе 66,20−66,30, и постепенное восстановление к максимуму 8 октября на отметке 66,89. Если день (11 октября) закроется выше значения в 67 рублей за доллар, в ближайшие дни восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 продолжится.

«Из этого можно сделать вывод, что при развороте вверх стоит покупать доллары против рубля. Тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным и хорошо поддерживается фундаментально. А то укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последнее время, является всего лишь коррекцией к этому тренду», — полагает Перекальский.

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