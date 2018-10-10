Инициатива по ОСАГО. Минфин не объяснил, как ставить телеметрию на машины

Москва, , 15:37 — REGNUM Предложение Минфина РФ пока слишком поверхностное, оценивать вождение можно только с помощью специального телеметрического оборудования, которое потребуется установить на автомобили, считает директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Белов.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на документ сообщила, что в финальных поправках Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. — на 40% ниже или выше.

«Как Минфин планирует регулировать этот вопрос, мне лично сейчас непонятно, ведь обязать автомобилистов устанавливать такое оборудование на их личные автомобили никто не имеет права.

А вот понижение стоимости ОСАГО при многолетнем полисе — очень хорошая инициатива. Это позволит автовладельцам сэкономить при покупке полиса и сразу закрыть вопрос страхования на несколько лет», — сказал эксперт.

По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств ГК «Ренессанс Страхование» Сергей Демидова, подорожания полисов ОСАГО ждать не стоит, поскольку речь в инициативе идет не только о расширении тарифного коридора, но и о способе его применения.

«Если страховщики смогут применять базовые ставки не только в зависимости от территории, но и в зависимости от других коэффициентов, то стоимость ОСАГО станет более справедливой. Например, опытным водителям с хорошей страховой историей страховщики смогут предложить полис по более низкой цене (относительно действующих тарифов по ОСАГО), тогда как убыточным клиентам, наоборот, по более высокой.

На данном этапе у страховщиков нет возможности тарифицировать отдельного клиента. В связи с этим мы не ожидаем рост тарифов для большей части портфеля.

После полной либерализации тарифов, запланированной ЦБ на 2019 год, мы сможем ощутимо снизить тарифы для большинства клиентов, ведь у 90% водителей за год не происходит страховых случаев. К этому сегменту клиентов можно отнести опытных водителей с хорошей страховой историей, большим стажем вождения».

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