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В акватории Обской губы обнаружено новое месторождение газа

Экономика

Информация о запасах будет передана в госкомиссию в ноябре

В акватории Обской губы обнаружено новое месторождение газа
Vadimirushka
Танкеры в Обской губе

Москва, 10 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Запасы природного газа месторождения, открытого на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы, оцениваются в объеме не менее 320 млрд кубометров, сообщила 10 октября пресс-служба компании Новатэк.

При этом ресурсы газа в районе испытанной поисковой скважины могут превышать 900 млрд кубометров.

Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон сообщил, что по размеру запасов Северо-Обское месторождение обладает уникальными характеристиками. Его выгодное географическое расположение позволит предприятию говорить о достаточных предпосылках для успешной реализации нового СПГ-проекта.

Работы по бурению тестовой скважины провели специалисты компании «Арктик СПГ 3», дочернего общества Новатэк. Составленные материалы по подсчету запасов они передадут на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых России в ноябре этого года.

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Газодобыча и транспортировка газа
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