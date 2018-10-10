Почему правительству РФ не удаётся удержать инфляцию на низком уровне?

Москва, , 15:36 — REGNUM Налоговые и кредитные льготы — это те рычаги, использование которых могло бы обеспечить экономическое развитие РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя слова председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что процентные ставки по кредитам начнут снижаться, если «инфляция будет под контролем».

«На самом деле во всём мире ставка рефинансирования центрального банка привязывается к уровню инфляции, — сказал Колганов. — Но при этом у государства есть различные возможности устранить влияние инфляции на процентные ставки. Понятно, что банк не может давать кредит под процент, который ниже уровня инфляции, потому что это будет означать обесценивание денег, которые он выдаёт. Но если государство заинтересовано не только в том, чтобы обеспечивать интересы банков, и не только в том, чтобы смотреть на уровень инфляции, а ещё и обеспечить уровень экономики, для этого есть различные рычаги. Во всём мире с этой целью предоставлялись возможности налоговых и кредитных льгот».

По словам Колганова, в РФ эта мера практикуется в основном только в оборонном секторе.

«Те льготы, которые предоставляются по кредитам (для малого и среднего бизнеса или для сельского хозяйства), носят совершенно незначительный характер, — добавил экономист. — Плюс к этому реальные ставки по кредитам у нас значительно выше, чем уровень инфляции. Если мы посмотрим, под какие проценты реально даётся потребительский или коммерческий кредит, то это на несколько процентов выше, чем уровень инфляции».

Что касается контроля над уровнем инфляции, то Колганов обратил внимание на серьёзную роль внешнеэкономических факторов, которые власти РФ не контролируют.

«Скажем, колебания цен на нефть или курса доллара, — сказал Колганов. — Если цены на нефть падают, падают и доходы государства от торговли нефтью. Падают налоговые поступления, возникают проблемы с финансированием бюджетного дефицита. Если меняется курс рубля по отношению к доллару, соответственно импорт становится дороже, и рост цен на импортируемые товары вызывает рост уровня инфляции в стране».

Также экономист заметил, что идеальной ситуацией считается та, при которой инфляция составляет 2−3%.

«Однако такой уровень инфляции можно обеспечить только в том случае, если у вас внешнеэкономические позиции сильны и вы можете экономические риски как-то парировать, — подытожил Колганов. — Мы, к сожалению, внешнеэкономические риски в полной степени парировать не можем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ставки по кредитам как для граждан РФ, так и для бизнеса, будут снижены тогда, когда инфляция будет под контролем. Об этом она заявила 10 октября в ходе пленарного заседания Госдумы РФ.

«Доступность кредитов для наших граждан и для бизнеса, — мы понимаем, что это одна из основных задач. Эта доступность кредитов должна обеспечиваться низкой инфляцией», — заявила Набиуллина.

Кроме того, она заверила, что меры, которые ЦБ предпринимал для реализации денежно-кредитной политики, привели к снижению инфляции и уменьшению ставки по кредитам.

«Нам хотелось бы и дальше повышать доступность кредитов на базе снижения инфляции, но и сейчас кредиты экономике растут, — сказала она. — И если инфляция будет под контролем, то и постепенно будут снижаться процентные ставки по кредитам».

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