ВВП Киргизии за 9 месяцев превысил 353,8 млрд рублей

Бишкек, , 15:29 — REGNUM Номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — сентябре 2018 года составил 368 млрд сомов (более 353,8 млрд рублей) и вырос в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 1,2%. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

В то же время в республике произошло снижение потребительских цен на 1,1%. Исключение составили Нарынская и Ошская области, где цены, напротив, выросли на 1,4% и на 0,3%, соответственно.

Объем промышленной продукции за 9 месяцев текущего года снизился на 4,7% и составил 168 млрд сомов (более 161,5 млрд рублей). Снижение данного показателя обусловлено сокращением добычи металлических руд на 65,9% и уменьшением производства драгоценных металлов на 8,9%.

Вместе с тем, в указанный период зафиксирован рост производства нефтепродуктов, текстильной продукции и одежды, резиновых и пластмассовых изделий, а также стройматериалов.

В сельском хозяйстве наблюдался рост объемов производства на 2,4%, в строительстве — на 7,2%, в оптовой и розничной торговле — на 5,6%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, объем валового внутреннего продукта Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (более 500,8 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 4,6%. Индекс потребительских по итогам минувшего года вырос на 3,2%.

Объем промышленного производства в 2017 году достиг 94,9 млрд сомов (91,2 млрд рублей) или 18,2% ВВП Киргизии. При этом темпы промпроизводства увеличились по сравнению с 2016 годом на 10,3%. Вклад сельскохозяйственной отрасли в экономику республики в 2017 году превысил 64,2 млрд сомов (61,7 млрд рублей) или 12,3% от ВВП республики.

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