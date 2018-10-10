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На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане появятся 66 новых скважин

Экономика

Бюджет проекта составляет $5 млрд

На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане появятся 66 новых скважин
Эндрю Уайет. Сухая скважина. 1958

Астана, 10 октября 2018, 15:26 — REGNUM  В рамках проекта North East Ring Project на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана будет пробурено 66 новых скважин, сообщает 10 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова.

Бюджет проекта составляет $5 млрд. Жаксылыков отметил, что в рамках проекта управления устьевым давлением в ТОО «Тенгизшевройл» было трудоустроено 42 тыс. граждан Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев заявил, что в проекте расширения месторождения Тенгиз принимают участие 100 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане «расширяют» нефтяное месторождение Тенгиз

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Экономика Казахстана
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