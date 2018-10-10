На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане появятся 66 новых скважин

Астана, , 15:26 — REGNUM В рамках проекта North East Ring Project на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана будет пробурено 66 новых скважин, сообщает 10 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова.

Бюджет проекта составляет $5 млрд. Жаксылыков отметил, что в рамках проекта управления устьевым давлением в ТОО «Тенгизшевройл» было трудоустроено 42 тыс. граждан Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев заявил, что в проекте расширения месторождения Тенгиз принимают участие 100 тыс. человек.

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