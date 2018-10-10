Тарифы на ЖКХ в России в 2019 году вырастут на 4%

Москва, , 15:22 — REGNUM В России тарифы на услуги ЖКХ с 1 января 2019 года вырастут на 1,7%, но ограничатся средним увеличением за 2019 год на 4%. Повышение произойдет в связи с повышением НДС. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, сообщается на сайте министерства.

В «Прогнозе социально-экономического развития России» записано, что с 1 января 2019 г. тарифы на коммунальные услуги будут увеличены на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%. Такое решение принято правительством РФ. «Теперь оно с федерального уровня придёт на региональный, и уже субъекты РФ будут его исполнять», — пояснил Якушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что альтернативой индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году являются снижение тарифов или перевод их в обязательные инвестиции.

Развитие сюжета: ФАС предложила альтернативу двухэтапной индексации тарифов ЖКХ