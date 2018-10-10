Ульяновск расширяет сотрудничество с Мурманской областью и Удмуртией

Ульяновск, , 15:17 — REGNUM Ульяновская и Мурманская области, а также Удмуртия планируют проведение совместных мероприятий в течение 2018−2020 годов. Соответствующие планы подписали в первый день Международного форума «Россия — спортивная держава в Ульяновске главы регионов — Сергей Морозов, Марина Ковтун и Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в ульяновском правительстве.

Документы направлены на развитие межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения, промышленности, социальной политики, науки и образования, культуры и туризма.

В частности, ежегодно ульяновские спортсмены будут принимать участие в благотворительном проекте «Забег добрых дел», танцевальном мероприятии «Кубок главы Удмуртской Республики».

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, Удмуртия имеет большой опыт проведения массовых спортивных мероприятий, часть из которых стали благотворительными и вызывают большой интерес у населения — это велозабеги, эстафеты, парусные регаты, массовые заплывы и другое. Благодаря обмену опытом между субъектами эта работа будет развиваться и дополняться новыми форматами.

По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, в рамках межрегиональной работы мероприятия в России смогут закрыть потребности всех любителей спорта.

«Например, началом сезона может стать забег в Москве, серединой сезона — в Сочи, Казани, Ижевске, а ближе к августу едем на Камчатку, в Мурманск или на Сахалин. Нужен единый спортивный календарь. Я уверен, что с вашим регионом мы сможем предоставить российским спортсменам-любителям полноценную карту событий «Удмуртия — Ульяновская область» в различных видах спорта», — заключил Бречалов.

Сотрудничество с Мурманской областью предполагает строительство крупного ветропарка на ее территории, поскольку Ульяновская область является передовой территорией в развитии ветроэнергетики. Однако это не единственная сильная сторона региона.

«Северные территории во многом зависят от территорий южных, почти 90% продуктов питания у нас завозятся из других регионов, в том числе из Ульяновской области. Мы сотрудничаем со многими субъектами, где есть лучшие практики. Сегодня многие практики Ульяновской области относятся к передовым», — отметила глава Мурманской области Марина Ковтун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Бречалов еще не был главой Удмуртии, но принимал участие в заплыве через Волгу в Ульяновске.

в сентябре 2017 года было подписано соглашение по размещению на территории Ульяновской области производства лопастей для ветрогенераторов. В феврале 2018 года подписан специальный инвестиционный контракт стоимостью 1 млрд рублей в сфере ветроэнергетики. Ожидается, что в результате будет создано более 200 рабочих мест.