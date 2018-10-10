Ростовский губернатор отказался отдавать старый аэропорт без торгов

Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM ООО «Аэро-Сити» — дочерняя компания ГК «Ренова» — не получит землю старого аэропорта Ростова-на-Дону без торгов. Это следует из распоряжения губернатора Ростовской области, принятого 5 октября, сообщает ИА REGNUM. Распоряжение № 225 «Об отказе в предоставлении ООО «Аэро-Сити» земельных участков в аренду без проведения торгов» за подписью первого заместителя главы региона Игоря Гуськова опубликовано на сайте донского правительства.

Речь идёт о двух участках площадью 850 тыс. 733 кв. метра и 2 млн 652 тыс. 401 кв. метр. Согласно документу, инвестиционный проект дочерней компании Виктора Вексельберга признан земельно-градостроительной комиссией Ростовской области не таким масштабным.

«Отказать в предоставлении ООО «Аэро-Сити» в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта «Реновация территории аэропорта» решено после того, как заявка была рассмотрена в соответствии с областным законом «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».

Известно, что заявление от компании поступило 21 июня текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что воздушная гавань Ростова-на-Дону, расположенная в черте города, была закрыта весной 2018 года после того, как в станице Грушевской Аксайского района был введён в эксплуатацию новый аэропорт «Платов».

О том, что на территории бывшего аэропорта построят новый микрорайон, стало известно ещё несколько лет назад. Планировалось, что инвестором выступит девелоперская компания группы «Ренова» «Кортрос». Об этом было заявлено в марте 2016 года.

Согласно проекту, пустующая в настоящее время территория будет застроена многоэтажными домами. Помимо жилья здесь появятся социальные объекты, помещения под коммерческие проекты. Взлётно-посадочную полосу планируется превратить в пешеходную зону, которая станет крупнейшей в Европе.

Стоит отметить, что здесь же появится правительственный квартал. Ожидается, что место прописки сменят не только работники правительства Ростовской области, но и администрация города-миллионника, а также арбитражные судьи и налоговая инспекция. Здание, где будут располагаться кабинеты чиновников, будет напоминать башню «Москвы-Сити» и танцующий дом в Праге.

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