Три котельных в Барнауле будут замещены мощностями ТЭЦ

Барнаул, , 08:14 — REGNUM Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Барнауле (Алтайский край) ведет работы по двум крупным инвестиционным проектам. Энергетики создают технические условия для переключения потребителей трех котельных на централизованное теплоснабжение, сообщает управление по внешним связям СГК.

Потребители котельных по ул. 6-я Нагорная, 11 Г, ул. Змеиногорский тракт, 112А и ул. Павловский тракт, 49/1 будут получать тепло и горячую воду от Барнаульской ТЭЦ-3. Суммарные затраты на реализацию этих проектов составят более 281,1 млн рублей.

Для переключения потребителей и последующего закрытия котельных СГК провела техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети. Участок трубопровода протяженностью 660 метров был заменен на новый с увеличением диаметра тепловой сети с 300 до 500 мм. Построили 700 метров тепловых сетей по ул.6 Нагорная для объединения котельной и тепловыми сетями контура Барнаульской ТЭЦ-3. В настоящее время строится временная насосная станция. До конца года необходимо дополнительно проложить 1400м тепловой сети и выполнить реконструкцию насосной станции с установкой нового оборудования. Тепло от этих двух источников сейчас получают детский сад, школа, 5 больниц, 8 краевых учреждений, 4 федеральных, 12 административных зданий, 70 частных домов и 14 многоквартирных.

Подключение потребителей котельной на Павловском тракте потребует строительства тепловой сети диаметром 150 мм и протяженностью 450 метров. Работы уже ведутся. Благодаря этому потребителями ТЭЦ-3 станут школа, федеральное учреждение, 9 административных зданий и 12 многоквартирных домов.

«Работы, которые могли повлиять на теплоснабжение потребителей, мы уже выполнили. Еще до начала отопительного периода. Сейчас мы достраиваем сети и уже после этого начнем подключать объекты к ТЭЦ-3. В итоге реализация этого проекта даст горожанам гарантированное качество теплоснабжения и позволит снизить вредные выбросы, особенно в нагорной части города», — сообщил директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

Технические работы по двум проектам планируется завершить к 15 декабря.