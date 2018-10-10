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Вилла, где снимался «Крестный отец», продается дешевле подмосковного имения

Экономика

Легендарный особняк выставлен на продажу

Лос-Анджелес, США, 10 октября 2018, 15:17 — REGNUM  Легендарный роскошный дом в Беверли-Хиллз, где жили новобрачные Джон и Джеки Кеннеди, продается за $135 млн, сообщает 10 октября Kathimerini.

Построенный в средиземноморском стиле в 1927 году и известный как «The Beverly House», особняк знаменит тем, что именно в нем были сняты сцены для фильмов «Крестный отец» и «Телохранитель». Здание включает 19 спален, 29 ванных комнат и бальный зал на крыше. На участке площадью порядка 57 км расположились теннисный корт, открытая столовая на 400 человек, ночной клуб и два кинотеатра.

Вилла была спроектирована Гордоном Кауфманом, в число работ которого входят плотика Гувера, голливудский палладий и здание Лос-Анджелес Таймс на Таймс-Сквер в центре города.

Отметим, самый дорогой особняк, выставленный на продажу в Подмосковье, обойдется покупателю в $173 млн.

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Рынок жилья
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