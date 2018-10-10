Скорректированный бюджет Алма-Аты превысил $1,4 млрд

Алма-Ата, Казахстан, , 15:08 — REGNUM Скорректированный бюджет Алма-Аты на 2018 год составляет 527 млрд тенге ($1,43 млрд), сообщает 10 октября аналитический портал «КазТАГ» со ссылкой на руководителя управления финансов Алма-Аты Айнур Кудайбергенову.

По состоянию на 1 октября доходы бюджета составили 422,6 млрд тенге ($1,14 млрд), расходы — 367,4 млрд тенге ($995 млн). По словам Кудайбергеновой, власти не испытывают проблем с исполнением бюджета Алма-Аты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года расходы государственного бюджета Казахстана составили 6,2 трлн тенге ($16,6 млрд по курсу на 14 сентября), что на 18,8% меньше, чем годом ранее.

Бюджет Алма-Аты, принятый в декабре 2017 года, составлял 431,2 млрд тенге ($1,17 млрд).

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