В Москве открыта выставка, посвящённая 10-летию Росреестра

Москва, , 14:54 — REGNUM Сегодня, 10 октября, в Новом Манеже в Москве открылась выставка «Росреестр — 10 лет: традиции и инновации». В открытии приняли участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Выставка рассказывает о роли геодезии и картографии в истории России, об истоках системы регистрации недвижимости, о начале межевания земель, сообщается на портале мэра Москвы

По словам Собянина, за 10 лет работы Росреестр стал одной из лучших систем оказания услуг. Несколько лет назад москвичи сталкивались с различными проблемами при регистрации объекта недвижимости. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Документы можно получить за достаточно небольшой срок в МФЦ.

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На сегодняшний день Росреестр оказывает 16 государственных услуг и осуществляет семь функций по контролю. В Единый государственный реестр внесено порядка 300 млн записей обо всех недвижимых объектах и правах на них. Абрамченко отметила, что Росреестр получает каждый год около 85 млн запросов, таким образом, ведомство оказывает три услуги в секунду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в московский Росреестр за семь месяцев 2018 года подано в электронном виде почти 90 тыс. заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет. За аналогичный период 2017 г. поступило чуть более 31 тыс. 500 обращений.

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