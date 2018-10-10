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В Казахстане ежегодный оборот нефтесервисных компаний составляет $8 млрд

Экономика

На долю казахстанских нефтесервисных компаний приходится около 50% от всего объема

Астана, 10 октября 2018, 14:43 — REGNUM  Ежегодный оборот нефтесервисных компаний в сфере недропользования Казахстана составляет $8 млрд, сообщает 10 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова.

По его словам, на долю казахстанских нефтесервисных компаний приходится около 50% от всего объема нефтесервиса в Казахстане. Жаксылыков добавил, что уровень местных компаний значительно повысился. Некоторые компании способны конкурировать с зарубежными предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Рашид Жаксылыков заявил, что дан старт расширению месторождения Карачаганак стоимостью $5 млрд. Отрасль получила новый импульс развития после повышения мировых цен на нефть.

Читайте ранее в этом сюжете: На расширение месторождения Карачаганак в Казахстане выделят $5 млрд

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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