Брянский автозавод представил колесные шасси для Крайнего Севера

Брянск, , 14:29 — REGNUM Генеральный директор Брянского автомобильного завода Дмитрий Олейник выступил с докладом в рамках VIII Петербургского международного газового форума и представил специальные колесные шасси для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики, сообщает 10 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что шасси в «северном» исполнении позволят проводить работы в труднодоступных горных районах, которые отличаются сложным рельефом. К числу таковых относятся Заполярье и Восточная Сибирь, где сегодня сконцентрированы крупнейшие инвестиционные нефтегазовые проекты.

Олейник пояснил, что уникальными разработанные шасси делает набор характеристик: комплектующие российского производства, отсутствие электроники, независимая торсионная подвеска каждого колеса.

Также конструкцией предусмотрена полная блокировка в колесных редукторах и раздаточной коробке, высокая проходимость, клиренс 580 мм, статическая устойчивость к опрокидыванию — 40° (крен), эксплуатация при экстремальных температурных режимах, минимальный радиус поворота от 13 м, низкая стоимость эксплуатационных расходов по сравнению с импортными аналогами.

На предприятии отметили, что «арктический» вариант шасси БАЗ-69 092, изготовленный для работы на Крайнем Севере, в настоящее время проходит испытания в экстремальных условиях в Якутии. Машина уже успела подтвердить свои главные качества — высокую проходимость и большую грузоподъемность, приняв участие в спасательной операции.

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