Орешкин рассказал об «очень сильном состоянии» платёжного баланса России

Москва, , 14:27 — REGNUM Платёжный баланс России устойчив и сможет покрыть любую волатильность. Такое заявление сделал глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин.

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Он отметил, что российская экономика находится в стабильном состоянии, а динамика импорта немного пошла вниз, что связано с изменением курсовых соотношений.

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«Но это опять же говорит о том, что платёжный баланс России находится в очень сильном состоянии, что позволяет закрывать любую волатильность, связанную с санкционными историями», — цитирует ТАСС слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года резких скачков курса рубля не прогнозировалось. Повышения волатильности курса рубля при возобновлении покупок валюты Банком России Министерство финансов Российской Федерации не ожидает.

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