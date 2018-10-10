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Кудрин: снизить бедность в России будет очень трудно

Экономика

По словам главы Счетной палаты, российскому правительству «будет сложно перераспределить ресурсы, чтобы добиться поставленной цели»

Москва, 10 октября 2018, 14:24 — REGNUM  В ближайшие годы будет крайне сложно добиться снижения уровня бедности в России на 50%. Об этом на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, российскому правительству «будет сложно перераспределить ресурсы, чтобы добиться поставленной цели».

«Президент ставит задачу снизить уровень бедности на 50%. Мы увидели, что даже если темпы роста экономики страны поднять до 3,5% в год, то нам за шесть ближайших лет удастся снизить уровень бедности только на 30%», — цитирует Кудрина «Российская газета».

По мнению руководителя ведомства, в других национальных программах также есть моменты, ставящие под угрозу достижение поставленных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря новой системе контроля за исполнением национальных проектов бюджетные траты будут производиться гораздо эффективнее.

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Бедность
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