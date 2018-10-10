МВФ снизил прогнозы роста латвийской экономики

Рига, , 14:21 — REGNUM В ближайшие годы экономика Латвии будет демонстрировать низкий рост. Соответствующий прогноз содержится в октябрьском обзоре перспектив мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

В опубликованном во вторник, 10 октября, обзоре МВФ прогнозируется, что рост латвийской экономики в этом году составит 3,7%, в следующем году — 3,3%. Ранее, в апреле, МВФ для Латвии прогнозировал рост ВВП в этом году в размере 4%, а в следующем — 3,5%.

Инфляция в Латвии в этом и будущем году прогнозируется соответственно в размере 2,7% и 2,4%. Уровень безработицы сократится до 7,9% в текущем году и до 7,8% в следующем году по сравнению с 8,7% в прошлом году. Дефицит счета текущих операций МВФ прогнозирует в этом году в размере 2% ВВП, а в следующем году он вырастет до 2,6%.

Среднегодовая инфляция в 2018 году в Литве должна составить 2,5%, в 2019 году — 2,2%. В Латвии этот показатель будет равняться 2,7% и 2,4% соответственно, в Эстонии — 3% и 2,5% соответственно.