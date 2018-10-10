Рост цен спровоцировал рост расходов жителей России

Москва, , 14:17 — REGNUM В сентябре 2017 года повседневные расходы жителей России выросли на 1,3% относительно августа, это значительно превосходит месячную инфляцию (за сентябрь) в размере 0,2%. Рост цен отразился и на величине среднего чека, он прибавил за месяц почти 5%. Таковы данные, представленные исследовательским холдингом «Ромир».

В годовом выражении рост расходов составил всего 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, траты жителей России в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года.

Непродовольственные товары подорожали на 0,4%. Продукты питания в целом подешевели, но это можно объяснить сезонным фактором низких цен на большинство овощей и фруктов. При этом за сентябрь на 0,7% выросли цена на яйца, мясо, птицу, сахар и хлеб.

Больше всего в сентябре выросли расходы жителей Центрального ФО — на 3,5%. На северо-западе страны сентябрьский рост составил 3,1%, в Сибири — 2,5%. В остальных регионах России в сентябре повседневные расходы потребителей сократились: на юге страны на 5,7%, на Урале — на-5,6%, в Приволжском ФО — на 2,9%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек. Исследование проведено в сентябре 2018 года

Читайте также: Расходы жителей России в апреле сократились на 4,6%

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в сентябре составила 0,2% после нулевого показателя в августе. Инфляция за январь — сентябрь 2018 года составила 2,5%, а в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с 3,1% в августе, достигнув максимального значения с июля 2017 года.

Подробнее: Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%