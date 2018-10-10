В Брянске для строительства дороги снесут дачи

Брянск, , 14:12 — REGNUM В Брянске из частной собственности изымут 13 земельных участков и восемь дачных домов, которые попали в зону строительства автодороги «Брянск-I — Брянск-II». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, соответствующее постановление уже принято. Само изъятие будет проводиться после того, как будет решен вопрос с финансированием дороги-дублера.

«Сейчас ведётся корректировка проекта планировки и проекта межевания территории будущей магистрали, в связи с чем управлением имущественных и земельных отношений будет продолжена работа по изъятию необходимых для строительства участков», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что о возможном строительстве автодороги «Брянск-I — Брянск-II» стало известно в сентябре 2018 года, когда этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Александр Богомаза и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Протяженность дороги должна составить в 5,4 км. Ее создание должно уменьшить число автомобилей в центре города. По предварительным оценкам, стоимость только первого этапа строительства (2019−2021 года) составит более 2 млрд рублей. Деньги будут получены, в том числе, и из федерального бюджета.

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Отметим, что в 2017 году администрация Брянска изымала участки для расширения дороги на Городищенской горке. Через суд мэрия оформила право собственности на восемь земельных участков и семь построек. В общей сложности владельцы получили компенсацию в 27,4 млн рублей.