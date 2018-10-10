В России разрабатывают электроракетные двигатели большой мощности

Москва, , 14:12 — REGNUM Российские специалисты работают над созданием электроракетных двигателей (ЭРД) большой мощности, сообщает 10 августа пресс-служба НПО Энергомаш со ссылкой на главу руководителя направления по ЭРД Конструкторского Бюро Химавтоматики Павла Дронова.

Он выступил с докладом на заседании президиума Научно-технического совета интегрированной структуры НПО Энергомаш, где сообщил, что имеющийся задел предприятия по новым категориям двигателей и электроустановок позволит реализовать разработку и изготовление макета безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) мощностью в сотни киловатт.

Дронов также заявил о необходимости начала работ по проектированию и экспериментальным исследованиям прототипа первой ступени БПРД. Для проведения соответствующих исследований конструкторское бюро планирует создать стенд большой мощности с большим объемом вакуумной камеры для отработки элементов и оптимизации параметров прототипов и летных образцов БПРД.

По результатам состоявшегося обсуждения, работы по созданию БПРД определены одним из приоритетных направлений в области электроракетных двигателей большой мощности, признана актуальной проработка применения высокочастотного ионного двигателя мощностью 15−20 кВт в составе космических аппаратов.

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