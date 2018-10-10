Губернатора Севастополя обвинили в создании опасной экономической ситуации

Севастополь, , 14:06 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый обвинил губернатора города Дмитрия Овсянникова в том, что город оказался в чрезвычайно опасной экономической ситуации, которая требует немедленного разрешения. Об этом он заявил 10 октября на парламентской пресс-конференции, посвящённой проблемам бизнеса. В качестве примера парламентарий вспомнил скандальную историю закрытия крупнейшего в городе торгового центра «Муссон» и ряда других предприятий.

«По непонятным мотивациям, не имеющим никакого отношения к интересам Севастополя, уничтожаются вступающие в противоречие с интересами губернатора многие предпринимательские ростки, которые ещё есть в городе. «Муссон» — одно из проявлений этого. Была деятельность — была жизнь. Нет деятельности — нет жизни», — отметил Чалый.

Парламентарий также напомнил о проблемах судоремонтного завода «Южный Севастополь».

«Там работало 150 человек, с 2014 года выполнены десятки заказов, которые собирались на рынке. То есть было предприятие в полном смысле этого слова. Теперь его нет, есть протокол о намерениях, который никто своими глазами не видел. А «Инкерманский завод марочных вин», с которым правительство судится из-за договоров аренды земли, в 2017 году впервые не высаживал виноградников, потому что не понимает своего будущего», — подчеркнул Чалый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая жители Севастополя вышли на митинг, протестуя против закрытия и возможного сноса зданий крупнейшего торгово-развлекательного центра в городе «Муссон». Собственник ТРЦ Владимира Плотка назвал происходящее «дискриминацией» предприятия. В свою очередь, в правительстве настаивают, что в зданиях ТРЦ осталось множество неустранённых проблем с правилами безопасности.