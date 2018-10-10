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Набиуллина рассказала, когда будут снижены ставки по кредитам

Экономика

Все зависит от того, как регулятору удастся снизить инфляцию, отметила глава Центробанка

Набиуллина рассказала, когда будут снижены ставки по кредитам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 10 октября 2018, 14:05 — REGNUM  Ставки по кредитам как для граждан РФ, так и для бизнеса, будут снижены тогда, когда инфляция будет под контролем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Доступность кредитов для наших граждан и для бизнеса, — мы понимаем, что это одна из основных задач. Эта доступность кредитов должна обеспечиваться низкой инфляцией», — заявила Набиуллина.

Она напомнила, что ранее меры, которые ЦБ предпринимал для реализации денежно-кредитной политики, привели к снижению инфляции и уменьшению ставки по кредитам. Так было, в частности, с ипотечными кредитами. По словам Набиуллиной, ЦБ намерен и далее предпринимать все действия для контроля над инфляцией, что постепенно приведет к снижению процентных ставок по кредитам.

Между тем ранее в сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил показатель ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. Теперь показатель достигает 7,5%.

«Мы приняли решение о небольшом повышении ставки в связи с изменением наших прогнозов по инфляции для того, чтобы ограничить инфляционное давление на экономику. Два основных фактора принимали во внимание — прежде всего повышение НДС с начала 2019 года, которое выразится в определенном повышение цен, и произошедшее ослабление курса. Для того, чтобы ограничить эти эффекты, мы повысили ставку», — объяснила решение регулятора Набиуллина.

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