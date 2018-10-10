Глава British Petroleum заявил о возможном «блэкауте» Евросоюза

Лондон, , 14:01 — REGNUM Введение санкций против российских компаний Газпром и Роснефть приведет к «блэкауту» энергосистемы ЕС. Об этом заявил глава British Petroleum Боб Дадли.

По его словам, введение санкций США против российских энергетических компаний по аналогии с компанией миллиардера Олега Дерипаски РусАл, фактически может привести к отключению энергосистемы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты выражают уверенность в том, что Украине и США уже не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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