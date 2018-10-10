В Италии могут снизить налоги для покупателей государственных ценных бумаг

Рим, , 13:59 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает, что падение на биржах остановится в том числе благодаря гражданам страны, которые будут покупать больше государственных ценных бумаг, заявил в среду, 10 октября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Rainews.

Правительство рассмотрит возможность проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг и снижения налоговой нагрузки для их покупателей, добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, падение итальянских индексов ускорилось 8 октября после появления критических отзывов членов Еврокомиссии в отношении итальянского бюджета. В правительстве Италии отмечают, что комиссары либо пали жертвой предубеждений (сам бюджет они еще не видели), либо намерено помогают спекулянтам и политическим оппонентам правительства. Также в правительстве подчеркивают, что никакие происшествия на бирже не заставят их отказаться от запланированных реформ.

Ранее правительство утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП). В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.