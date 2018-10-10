Правительство Италии потратит 36 млрд евро на бюджетный маневр

Рим, , 13:51 — REGNUM Бюджетный маневр правительства Италии в 2019 году обойдется в 36,7 млрд евро, заявил на совместном заседании комиссий по бюджету обеих палат парламента министр экономики и финансов Джованни Триа, сообщает Il Tempo.

Правительство получит 22 млрд евро за счет наращивания дефицита, 6,9 млрд евро — за счет сокращения некоторых бюджетных статей, 8,1 млрд евро — за счет дополнительных поступлений в бюджет.

Полученные 36,7 млрд евро планируется потратить прежде всего на отмену запланированного повышения НДС (12,5 млрд евро), выплаты по «доходу от гражданства» и отмену повышения пенсионного возраста (16 млрд евро) и на инвестиции в инфраструктуру (3,5 млрд евро).

Предполагается, что эти меры позволят увеличить рост ВВП. По расчетам правительства, «доход от гражданства» и пенсионная реформа приведут к росту ВВП на 0,3%, отмена повышения НДС — на 0,2%, инвестиции — также на 0,2%.

Общий рост (с учётом некоторого снижения по другим статьям) должен составить дополнительные 0,6% ВВП. По итогам второго квартала 2018 года ВВП Италии в годовом исчислении вырос на 1,2%.

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