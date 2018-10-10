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Депутаты муниципалитета Ярославля предложили вернуть городу водоканал

Экономика

На встрече с и.о. мэра

Депутаты муниципалитета Ярославля предложили вернуть городу водоканал
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Ярославльводоканал

Ярославль, 10 октября 2018, 13:46 — REGNUM  Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков впервые встретился с советом муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В совет входят руководители фракций и постоянных комиссий. Официально муниципалитету Волков пока представлен не был. На совете новый глава города мог пообщаться с депутатским корпусом без прессы и он-лайн трансляции.

Как сообщают источники ИА REGNUM, депутаты высказали и.о. мэра много различных пожеланий и задали ряд вопросов. В числе прочего прозвучала идея возврата в городскую собственность «Ярославльводоканала». При Владимире Слепцове предприятие было передано региону, область взяла на себя полномочия по водоснабжению и водоотведению.

Идею возврата депутаты аргументировали тем, что региональные власти так и не нашли концессионера для водоканала. Кроме того, правительство отказалось принимать ливневую канализацию города, которая тяжким бременем ложится на городской бюджет. Владимир Волков пообещал дополнительно изучить этот вопрос.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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