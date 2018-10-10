Москва, , 14:01 — REGNUM В Москве изменили порядок определения стартовой цены для земельных участков под строительство социально значимых объектов. Теперь инвесторы смогут приобретать землю на торгах в аренду по начальной цене в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Соответствующее постановление было принято правительство Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 10 октября. Победителем на торгах будет тот, кто предложит максимальную ставку.

Как заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, переход от рыночной оценки к проценту от кадастровой стоимости позволит повысить привлекательность земельных участков для таких важных направлений, как строительство объектов образования, здравоохранения, культурных и спортивных центров.

«Уже в середине октября инвесторам будет предложен земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по специальной ставке аренды. Участок расположен в Троицком административном округе в посёлке Шишкин Лес, его площадь — 1,5 га, а строительный объём — 6 тыс. кв. м. Начальный размер годовой арендной платы составляет 434 413 рублей», — отметил он.

Напомним, ранее земельные участки для строительства социальных объектов выставлялись на торги по рыночной цене, что снижало их востребованность из-за высокой стоимости. По результатам 2017 года из общего числа земельных участков, права аренды которых были выставлены на торги, было освоено только 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года в московский Росреестр было подано почти 90 тыс. заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт в электронном виде. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года поступило чуть более 31 500 обращений.

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