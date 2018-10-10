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В Саратовское водохранилище выпустили 17 тысяч мальков сазана

Экономика

Молодь рыбы была выпущена в рамках экологических мероприятий

В Саратовское водохранилище выпустили 17 тысяч мальков сазана
acherepanov75
Саратовская ГЭС

Саратов, 10 октября 2018, 13:36 — REGNUM  Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления компании «Транснефть — Приволга» выпустили в Саратовское водохранилище 17,1 тыс. мальков сазана, сообщает 10 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что молодь рыбы была выпущена в рамках экологических мероприятияй с участием специалистов служб экологической безопасности и рационального природопользования компании на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Так, вместе с мальками сазана в водоемы были выпущена стерлядь и толстолобик. Процедуры проводились при участии представителей территориальных управлений Росрыболовства.

Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов реализуются в рамках экологической политики АО «Транснефть — Приволга». Цель — минимизация воздействия деятельности на окружающую среду на территориях, по которым проходят магистральные нефтепроводы предприятия.

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