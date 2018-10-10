Делягин: санация, проводимая ЦБ РФ, – это разрушение банковской системы РФ

Москва, , 13:28 — REGNUM В Банке России забыли о том, что сокращение объёма банковских вкладов связано в числе прочего с падением реальных доходов населения и с политикой, проводимой Центральным банком РФ. Об этом 10 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя информацию о сокращении в РФ объёма банковских вкладов. Так, в августе отток денег составил 0,6%, а в сентябре — 0,8%. В самом ЦБ РФ происходящее объясняют тем, что население неверно понимает информацию об «уходе от доллара» в системе международных расчётов, а также уменьшением банковских ставок летом. В октябре и ноябре, как заявил представитель ЦБ РФ, «динамика вкладов вернётся в норму».

«Они, безусловно, забыли о главной причине — о падении реальных доходов населения, потому что тогда им пришлось бы признавать, что это последствия их собственной политики, — сказал Делягин. — [Председатель ЦБ РФ Эльвира] Набиуллина в своё время говорила, что «мы снижаем инфляцию методами, которые ведут к обеднению населения». Она это говорила с гордостью».

Кроме того, Делягин обратил внимание на то, что, если снижаются процентные ставки, то деньги хранить в банках становится просто незачем.

«Если годовой вклад на большую сумму в долларах не превышает 2−2,5%, то какая разница, где эти деньги лежат: в банке или в заначке? — сказал экономист. — Если в заначке, то нужно бояться бандитов, но от бандитов страдает не так много людей, как от Банка России. Потому что ваш банк может быть обанкрочен, ваши деньги могут быть заморожены, если банковскому клерку что-то покажется, и вы должны будете доказывать, что вы не верблюд. В этой ситуации, когда банк становится источником ненадёжности и опасности, хранить деньги в банке не имеет смысла».

Также экономист подчеркнул тот факт, что в настоящее время идёт волна сообщений о том, что США введут санкции в отношении российских госбанков и запретят им использовать доллары.

«Это дополнительные риски, и люди снимают именно валютные вклады, — сказал Делягин. — При этом люди не перекладывают свои деньги из государственных банков в негосударственные, потому что негосударственные банки являются источником риска и могут быть в любой момент закрыты. Банковская санация — это разрушение нашей банковской системы, и там миллионы людей потеряли деньги. В результате люди перекладывают деньги под подушку. Безусловно, если процентные ставки вырастут, а госпожа Набиуллина прекратит уничтожение банковской системы, и если динамика реальных доходов граждан РФ начнет напоминать реальную статистику, тогда деньги, безусловно, вернутся в банки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прибыль российского банковского сектора за период с января по сентябрь 2018 года составила 1,068 трлн рублей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил зампред Банка России Василий Поздышев. В сентябре, по оценке регулятора, прибыль российских банков составила 168 млрд рублей.

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