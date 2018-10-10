В Саратове из-за нехватки необходимых лекарств скончалась женщина-диабетик

Саратов, , 13:25 — REGNUM В Саратовской области после проведения проверки по заявлению 28-летней женщины в связи с необеспечением ее необходимыми лекарственными средствами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Женщине — инвалиду I группы по заболеванию «сахарный диабет» для предотвращения развития почечной недостаточности были рекомендованы препараты железа и «Эпоэтин», лекарственные средства она получала в 2017 году.

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Однако с января по май 2018 года нужные препараты врачи Саратовской городской поликлиники № 20 не выписывали, ссылаясь на отсутствие лекарств в аптеках в необходимом количестве.

Уточняется, что аукцион на поставку указанных лекарственных средств был объявлен лишь в мае и признан несостоявшимся. Повторно госзакупка была проведена лишь спустя месяц, а контракт на поставку препаратов заключили только в августе 2018 года.

«До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — подчеркнули в прокуратуре.

В указанный период родственники покупали женщине жизненно важные препараты на свои деньги, но в меньшем количестве, чем рекомендовали врачи. У больной развилось осложнение.

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Прокуратура внесла представление в адрес министерства здравоохранения Саратовской области, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.

При этом 28-летняя женщина скончалась в больнице уже после возбуждения уголовного дела, сообщает «Интерфакс-Поволжье». В прокуратуре полагают, что статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по результатам опроса, который провели ОНФ и Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», более трети (37%) опрошенных назвали доступность льготных лекарств для населения в своем регионе в 2018 году «высокой» или «хорошей». При этом почти столько же (38,8%) заявили об обратном. 68% медработников ответили, что им известны случаи, когда в 2018 году пациентам не выписывали льготный рецепт из-за его отсутствия в аптеках.