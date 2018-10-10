Набиуллина поддержала запрет выезда «санируемых» банкиров за пределы РФ

Москва, , 13:24 — REGNUM Наказание для банкиров, работавших в банке, лишившемся лицензии или находящемся под санацией, должно быть неотвратимым, поэтому Центробанк поддержит ограничение выезда таких банкиров за рубеж. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения кандидатов в совет директоров ЦБ на пленарном заседании Госдумы.

«Это очень важный вопрос, мы уже некоторые время назад предлагали внести изменения в законодательство, которые позволили бы по нашему заявлению с участием правоохранительных органов, может быть даже в ускоренном судебном порядке принимать решение о приостановке выезда за рубеж банкиров, у банков которых отзывается лицензия банка или банк санируется, что может быть связано с выделением больших денег. На наш взгляд, это необходимо сделать для того, чтобы наказание было неотвратимым», — отметила Набиуллина, отвечая на вопрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По ее словам, каждое финансовое преступление требует большого времени для расследования, а течение которого недобросовестный банкир может покинуть страну. Однако при этом срок расследования ограничен и для разбирательства порой требуется экстрадиция российских граждан из других стран.

«Когда банкиры уезжают за рубеж, уже оттуда их экстрадировать достаточно тяжело. И когда активы выведены за рубеж, их тяжело вернуть. Поэтому, на мой взгляд, это (ограничение выезда за рубеж) абсолютно необходимые изменения», — отметила Набиуллина.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил фракции ЛДПР внести законопроект на рассмотрение депутатов.

«Если эта инициатива будет готова, ее можно было бы внести. Центробанк со своей стороны уже высказал поддержку данной инициативе», — отметил Володин.