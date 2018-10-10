Пока ничего нового: подводные камни нового регламента ФНС покажет практика

Москва, , 13:23 — REGNUM Приказ Федеральной налоговой службы, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков, не вводит принципиально ничего нового, а лишь устанавливает формы запросов, которые направляет ФНС в банки, считает руководитель юридической практики компании «Прифинанс» Давид Абрамян.

«Налоговым органам уже сейчас предоставлено это право статьей 86 Налогового кодекса Российской Федерации. Так запросить информацию о счетах и вкладах могут в случаях вынесения решения о взыскании налога или при проведении налоговой проверки.

Положительным моментом новых форм является четкое разграничение счетов предпринимателей и личных вкладов граждан как физических лиц. Разница в том, что налоговая служба не может обратить взыскание на банковские вклады, а на счета может.

В целом, все данные изменения с одной стороны усиливают контроль и возможности для взыскания налогов, что само по себе не может настораживать собственников компаний. С другой стороны, они не позволят налоговой перепутать личные средства граждан и их доходы от предпринимательской деятельности.

По мнению кандидата юридических наук, налогового консультанта Романа Шишкина, расширение полномочий налоговых органов в части контроля за банковскими счетами свидетельствуют об усилении налогового контроля в данной сфере.

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«Справедливости ради стоит отметить, что возможность по запросу и анализу банковских счетов существовала и ранее. Основным моментом является предоставление возможности по запросу налоговой инспекции (с санкции начальника либо заместителя начальника налогового органа) без проведения выездной налоговой проверки.

То есть, в режиме реального времени появилась возможность анализировать интересующие операции, например, в отношении физлиц, которые за Налоговый период совершили дорогостоящие покупки. И если будет установлено потенциальное наличие скрытых доходов, то уже в данном случае будет назначена отдельная проверка.

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Начальник отдела методологии налогообложения компании ФинЭкспертиза Павел Кубышкин считает, что сложно поспорить с формальной причиной введения новых норм — как объясняют налоговые органы, причиной разработки и утверждения приказа является необходимость приведения ведомственного нормативного документа в соответствие с актуальной редакцией первой части Налогового кодекса.

«Таят ли новые формы запросов в себе какие-то «подводные камни», которые серьезно усложнят жизнь налогоплательщиков — можно будет увидеть по мере применения этих форм на практике. В любом случае, как можно ожидать, нововведение ФНС мало что изменит по сути.

Законодательно возможности и ограничения для налоговых органов при запросах информации о банковских счетах налогоплательщиков уже установлены в пункте 2 статьи 86 Налогового кодекса, который позволяет налоговикам получать подробные сведения о счетах, вкладах, остатках и движении денежных средств по ним, а также данные об остатках и переводах электронных денежных средств».

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