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В Карагандинской области Казахстана построят фабрику за $270 млн

Экономика

На фабрике будут перерабатывать свинцово-цинковые руды

Астана, 10 октября 2018, 13:28 — REGNUM  На строительство обогатительной фабрики в пгт Жайреме Карагандинской области Казахстана инвестируют 100 млрд тенге ($270 млн), сообщает 10 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на акимат (администрацию) региона.

На фабрике будут перерабатывать свинцово-цинковые руды. Глава управления промышленности Карагандинской области Галымжан Жумасултанов отметил, что компания «Казцинк» разработает западный карьер для добычи полиметаллических руд, которые будут поступать на новую фабрику.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года специалисты горнорудной компании Казахстана «Тау-Кен Самрук» приступили к сбору информации о наличии ресурсной базы, а также производственных мощностях для развития отрасли редких и редкоземельных металлов.

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Горнорудная промышленность Туркестана
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