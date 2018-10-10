К 2022 году в Москве возведут почти 3,1 млн кв. м жилья

Москва, , 13:05 — REGNUM В Москве в ближайшие несколько лет планируется построить почти 3,1 млн кв. м жилья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Чиновник уточнил, что 1,9 млн кв. м из общего объема жилых площадей планируется возвести по программе реновации. Остальные 1,19 млн «квадратов» будет возводиться в рамках утвержденной адресной инвестиционной программы.

По словам Хуснуллина, которые приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, всё строящееся жильё в столице обеспечивается социальной инфраструктурой.

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«Вместе с домами построим порядка 200 социальных объектов, необходимых для комфортной жизни. Новые объекты появятся во всех административных округах Москвы, в 109 районах столицы», — пояснил заместитель мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года по программе «Жилище» власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию 20 жилых домов. Их строительство ведётся за счёт средств городского бюджета. Всего за год общее количество введённых в эксплуатацию домов составит 31 жилой дом общей площадью 814,4 тыс. кв. м.

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