Транзитный голод. Литва и Латвия поссорились из-за белорусских грузов

Вильнюс, , 03:12 — REGNUM Громогласно декларируемая дружба между Латвией и Литвой на поверку оказалась карточным домиков. Как две прибалтийских страны дошли до такого состояния, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Всему виною порты Балтийского моря. Клайпедский порт, который обеспечивал серьезную долю ВВП Литвы за счет обслуживания транзитных грузов, получил нешуточный удар от конкурентов из Латвии. В Латвии вот-вот переманят поток грузов, шедший из Белоруссии, что может уронить оборот Клайпедского порта на 33%, и это только официальная оценка. Попытка литовских экономистов улыбнуться сквозь слезы и представить дело так, как будто им «не очень-то и хотелось», разумеется, не имеет отношения к действительности.

Теперь латвийская Лиепая, предоставив свой порт белорусским грузам, сможет нанести ответный удар за все те унижения и экономические подставы, которые Латвия терпела до сих пор от «братской» Литвы. Да и Белоруссия не просто так пошла на подобный шаг. Что же явилось причиной?

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