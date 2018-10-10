Прогноз МВФ: средняя цена нефти в 2019 году составит $68,78

Москва, , 12:53 — REGNUM Сегодня, 10 октября, основная волатильность торгов по нефти предвидится на американской сессии, когда состоится релиз данных по запасам сырой нефти в США. Роста потребления не ожидается, потому данные по запасам могут провоцировать умеренный рост котировок Brent. Умеренный рост, потому что волатильность европейской и американской торговых сессий для спекулянтов приходится на валютный рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Если опираться на недавнюю историю, то на прошлой неделе объем экспорта сырой нефти из США оказался исключительно низким, поэтому на этой неделе нефтяники постараются наверстать упущенное и запасы могут снизиться. Диапазон колебания стоимости барреля нефти на 10 октября составит 84,30−85,63 доллара США за баррель.

«Также стоит отметить, что по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), средняя цена нефти в 2019 и 2023 годах составит $68,78 и $60 соответственно. Об этом известно по последнему прогнозу по мировой экономике. Новость о перспективе падения цен на нефть при условии, что до этого на протяжении сентября все ожидания достигали роста стоимости барреля Brent к уровню $100, также может быть фактором спекулятивных покупок нефти», — пояснил эксперт.

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