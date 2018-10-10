Пуск новой котельной в Мокеихе Ярославской области может быть отложен

Новый Некоуз, Ярославская область, , 12:52 — REGNUM Предприятие, собирающее новую блочную котельную в деревне Мокеиха Некоузского района Ярославской области, попросило отсрочку на введение объекта в строй. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некоузского района.

В конце ноября 2017 года в единственной на всю область котельной, работающей на торфе, начались перебои с топливом. Жители Мокеихи стали замерзать. К концу октября 2018 года должна быть построена новая котельная, которая работает на угле.

Сейчас происходит монтаж котлов новой блочно-модульной котельной. Муниципальный контракт заключался до 24 октября. ООО «АлтайСпецТехноМаш» попросили продления срока выполнения работ на 15 дней. На письменное обращение о продлении сроков исполнения администрация ответила отказом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Некоузского муниципального района Иван Сигарев.

До вода новой котельной в районе будет работать старая котельная на торфе. На торфяной котельной имеется недельный запас топлива. Осуществляются поставки торфа из Костромы, кроме того, местный индивидуальный предприниматель получил временную лицензию на добычу на месторождении Мокеиха-Зыбинское. Он восстанавливает сушильный аппарат, что позволит добываемый торф доводить до необходимого состояния. В администрации района считают, что восстановление второго котла, создание необходимого запаса торфа и запуск новой котельной защитят от повторения прошлогодней ситуации.

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