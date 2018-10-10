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За 9 месяцев в Киргизии собрали свыше 55 млрд рублей налогов

Экономика

План по сбору перевыполнен на 0,1%

Бишкек, 10 октября 2018, 12:51 — REGNUM  В январе — сентябре 2018 года налоговая служба Киргизии собрала 57 млрд 479,7 млн сомов (более 55,2 млрд рублей) налогов и платежей. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-служба ГНС.

По данным ведомства, эта сумма превышает запланированную на 0,1% или на 63,6 млн сомов (61 млн рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 10,5% или 5 млрд 442,4 млн сомов (более 5,2 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2017 году налоговая служба обеспечила поступление в бюджет Киргизии налогов и платежей на сумму около 57,3 млрд сомов (около 55,1 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что ранее министерство экономики подготовило проект закона о внесении в Налоговый кодекс Киргизии изменений, предусматривающих увеличение ставки налога с продаж в два с половиной раза — с 2% до 5%. Однако впоследствии министр экономики Олег Панкратов поручил отозвать этот законопроект.

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Экономика Киргизии
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