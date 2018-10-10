Серьёзных стимулов для роста у рубля нет

Москва, , 12:44 — REGNUM Рубль остается стабильным на фоне дорогой нефти, а также на фоне коррекции валют развивающихся стран. Локальным ростом индекс MSCI EM Currency обязан Трампу, который в очередной раз раскритиковал монетарную политику Федеральной резервной системы. Однако на глобальный тренд укрепления доллара вряд ли его заявления повлияют, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом стимулов для роста у рубля сейчас нет. Более того, скорее наоборот, есть поводы для дальнейшего снижения. Во-первых, в случае начала коррекции на нефтяном рынке, а также на фоне пониженного спроса на российские долговые бумаги. Индекс RGBI снижается пятую торговую сессию подряд достиг отметки 133», — отметил эксперт.

При этом на первичном рынке Минфин по-прежнему испытывает проблемы с размещением. На прошлой неделе не смог закрыть объем в 20 млрд рублей, а на этой неделе будет размещать пробные 5 млрд рублей. Если сравнивать с реализованным объемом прошлой неделе, то, скорее всего, ведомство достигнет цели.

«Также продолжает усиливаться отток капитала, что говорит о неуверенности в стабильности курса россиян и бизнеса. Если смотреть на техническую картину, то пара доллар/рубль глобально все еще находятся в восходящем тренде, но вблизи поддержки. Локальной целью валютной пары является рост к 67», — полагает Капустянский.

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