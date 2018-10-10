Эксперты указали на снижение расходов жителей России

Москва, , 12:40 — REGNUM Жители России в сентябре потратили на повседневные нужды на 1,3% больше средств, чем в августе, а по отношению к сентябрю 2017 года траты выросли лишь на 1,9% — на фоне годовой инфляции в 3,4%. Об этом говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».

Отмечается, что повседневные расходы граждан России в сентябре 2018 года увеличились по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 1,9% — на фоне годовой инфляции в 3,4%. Аналитики отмечают, что «очищенные от инфляции» траты жителей страны оказались минимальными за все годы наблюдений (за исключением 2012 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября ведущий эксперт компании ФинЭкспертиза Игорь Шестаков заявил, что потеря гражданами РФ интереса к курсам валют объясняется несколькими причинами, главная из которых — снижение уровня жизни.

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