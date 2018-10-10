«Газпром» намерен вернуться в Туркмению

Москва, , 12:37 — REGNUM 9 октября управление информации «Газпрома» разместила на сайте компании чрезвычайно короткое информационное сообщение — Алексей Миллер побывал с визитом в Туркмении, где встретился с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым.

«На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества России и Туркменистана в газовой сфере».

На самом деле за этим сообщением — информация о весьма серьезных событиях. В 1967 году в СССР с успехом завершилась ударная стройка — был введен в эксплуатацию самый длинный в мире на тот момент и единственный межконтинентальный газопровод «Средняя Азия — Центр». К 1985 году МГП вышел на полную мощность — по нему сразу из трех союзных республик, Туркмении, Узбекистана и Казахстана в европейскую часть РСФСР поступало до 80 млрд кубометров природного газа в год. Тогда это было настоящим технологическим прорывом — разные климатические зоны, пересечение Аму-Дарьи, Волги, Урала и Оки. МГП находится в прекрасном техническом состоянии и сегодня, вот только с 2016 года туркменский газ по нему не идет. После затяжного ценового конфликта в июне 2015 года «Газпром» подал иск на «Туркменгаз» в Международный арбитражный суд в Стокгольме, требуя пересмотра цен по контракту, и получил ответный иск за неплатежи за уже поставленный газ. На фоне этой судебной тяжбы контракт и был разорван «Газпромом» в одностороннем порядке. Заметим, что Стокгольмский суд дал сторонам время на решение спорных вопросов в досудебном порядке — до конца текущего года.

2 октября 2017 года после пятилетнего перерыва состоялся официальный визит президента России в Ашхабад. «Лидеры России и Туркмении обсудили все вопросы — от экономических до региональных, и вручили друг другу награды. Также был подписан большой пакет документов.» — так СМИ комментировали результаты визита. 3 ноября 2017 года председатель госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев сделал следующее заявление: «Туркменгаз» готов экспортировать газ в страны СНГ и Восточной Европы. Для этого мог бы быть использован газопровод Средняя Азия — Центр — «действующая система магистральных газопроводов в северном направлении, по которой Туркмения исторически экспортировала природный газ в Россию и другие страны СНГ». Экспертное сообщество было единодушно — «Газпром» не согласится на то, чтобы пустить в Европу газ конкурента.

9 октября Алексей Миллер в интервью государственному информационному агентству Туркмении ТДХ сказал, что Туркмения

«является традиционным партнером «Газпрома» в энергетической сфере, и в настоящее время действует межправительственное соглашение между РФ и Туркменией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. «В связи с этим в ходе встречи были обсуждены вопросы возобновления закупки «Газпромом» туркменского газа, что, согласно нашим планам, произойдет в самое ближайшее время — с 1 января 2019 года».

Таким образом, «Газпром» и Россия намерены в ближайшее время вернуться на газовый рынок Средней Азии, тем самым нарушив сложившуюся за последние годы монополию Китая как единственного покупателя природного газа Туркмении, Узбекистана и Казахстана.