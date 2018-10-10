Уголовное дело о хищении у «Лесбанка» 50 мнн рублей направлено в суд

Москва, , 12:35 — REGNUM Уголовное дело о хищении у ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств направлено в суд. В мошенничестве в особо крупном размере обвиняются трое бывших сотрудников, занимавших высокие должности в банке, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2015 года сотрудники «Лесбанка», зная об отзыве у кредитного учреждения лицензии на осуществление операции, похитили 50 млн рублей. Они провели эту афёру под видом выдачи гражданину кредита на эту сумму.

Обвинительное заключение в отношении высокопоставленных сотрудников утверждено, дело для рассмотрения передано в Тверской районный суд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Лесбанка» (ОАО «Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности») 6 октября 2015 года. По данным регулятора, Кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции.

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