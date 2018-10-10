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На расширение месторождения Карачаганак в Казахстане выделят $5 млрд

Экономика

Положительная динамика цен на нефть оживила отрасль

Астана, 10 октября 2018, 12:36 — REGNUM  В Казахстане дан старт проекту расширения нефтегазового месторождения Карачаганак стоимостью $5 млрд, сообщает 10 октября издание BNews со ссылкой на председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыко.

Положительная динамика цен на нефть оживила отрасль. В республике также реализуются проекты будущего расширения с бюджетом в $37 млрд. На Каспийском море будут реализованы проекты Хазар и Каламкас-море.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Поступления в Нацфонд Казахстана от нефтяного сектора выросли на 55%

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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