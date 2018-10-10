Новый проект НОВАТЭКа в Европе

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM В ходе Петербургского международного экономического форума 2017 года ПАО «НОВАТЭК» подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Fluxys. Меморандум закреплял намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество в области реализации проектов малотоннажного СПГ в Европе, совместного развития рынков сбыта СПГ в Европе и Латинской Америке, оптимизации транспортной логистики и других областях использования СПГ.

Если не присматриваться к этому сообщению внимательно, могло сложиться впечатление, что НОВАТЭК таким образом намеревался выйти на европейский газовый рынок и стать конкурентом «Газпрома», однако это далеко не так. Во время церемонии открытия первой линии по сжижению завода «Ямал-СПГ» присутствовавший на ней Владимир Путин специально подчеркнул, что две российские газовые компании должны не конкурировать между собой, а совместными усилиями расширять рыночные ниши. Поэтому не случайно в официальном сообщении фигурирует термин «проекты малотоннажного СПГ». Компания Fluxys — один из крупнейших в Германии операторов газораспределительных сетей, но в меморандуме с НОВАТЭК не фигурирует намерение строительство регазификационного терминала, ямальский СПГ не пойдет к конфоркам бюргеров — речь идет именно о продаже сжиженного газа. Речь идет о двух направлениях — развитие использования СПГ как газомоторного топлива для автомобильного транспорта и как топливе для морских судов.

7 сентября 2018 года НОВАТЭК и Fluxys подали на согласование проект совместного предприятия по логистике сжиженного природного газа в германском порту Росток немецкому антимонопольному регулятору Bundeskartellamt 7 сентября, 9 октября проект создания СП был одобрен. Неожиданно быстро для европейской бюрократической машины, но в этом случае не было ни одной причины для возражений — создание СП помогает Германии выполнить сразу две регулы Еврокомиссии (решение, обязательное для выполнения всеми странами-членами ЕС). В целях выполнения решений Парижского соглашения о защите климата ЕК издала регулу о том, что с 2024 года обязательным становится ограничение по выбросам серы и сернистых соединений для всех морских судов — норматив станет жестче в 10 раз. Если до последнего времени суда с двигателями, работающими на СПГ, были технической новинкой, то эта регула ЕК стала стимулом для их массового строительства. Еще одна регула ЕК обязала все страны иметь во всех значимых морских портах возможность для бункеровки судов. Основным видом деятельности СП заявлено именно «Хранение СПГ».

Прекрасная работа юристов обеих компаний — НОВАТЭК соблюдает недвусмысленное требование президента России, Fluxys помогает Германии выполнить регулы ЕК. При этом проект очевидным образом будет рентабелен — ведь СП не будет перекупать СПГ на спотовом европейском рынке, а получать его непосредственно с «Ямал-СПГ». Отметим, что с 2015 года между компаниями действует еще один договор — на оказание услуг по перевалке сжиженного природного газа в терминале Зеебрюгге в Бельгии. Соглашение рассчитано на 20 лет, предполагаемый объем перевалки — до 8 млн тонн в год, оно обеспечивает создаваемому СП надежную и относительно недорогую логистику. «Изоляция России», о которой так любят говорить европейские политики, становится все менее «герметичной»