Белоруссия видит в Латвии выход к морю. А в Литве?

Рига, , 12:25 — REGNUM На прошедшей неделе со 2 по 4 октября прошла ежегодная Белорусская транспортная неделя и международная выставка «Транспорт и логистика». Активное участие в мероприятиях недели приняла многочисленная делегация из Латвии, сообщает Delfi.lv.

В составе латвийской делегации присутствовал министр транспорта Латвии, представители Рижского свободного порта — его управляющий Ансис Зелтиньш, сотрудники и предприятия порта — и большое число предпринимателей.

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Белоруссия является одним из наиболее актуальных стратегических целевых рынков Рижского свободного порта, на котором совместно с Latvijas Dzelzceļš (Латвийские железные дороги), министерством сообщения и другими представителями отрасли ведется активная работа по привлечению грузов и развитию сотрудничества. У Рижского порта обозначены четкие цели на белорусском рынке, и сейчас есть хорошая возможность конкурировать с Литвой за привлечение грузов из Белоруссии.

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Работы по установлению тесных контактов в транзитной отрасли между Белоруссией и Латвией продолжают набирать обороты как в дипломатическо-политической плоскости, так и на уровне бизнес-контактов. Как ранее сообщало ИА REGNUM , президент Белоруссии взял курс на стратегическое торгово-экономическое партнёрство с Латвией именно с целью обеспечить беспрепятственный выход к морю. Президент Белоруссии Александр Лукашенко о сотрудничестве с Латвией высказался как всегда прямо и лаконично: «Вместе мы можем заработать».

«Латвию и Белоруссию связывают хорошие и конструктивные соседские отношения. Более того, у нас общие приоритеты дальнейшего развития, и Белоруссия является важным партнером, обладающим большим опытом международных перевозок. На выставке «Транспорт и логистика», проходящей в рамках Белорусской транспортной недели, представлены как порты, так и железная дорога, транспортные и логистические предприятия, чтобы политические декларации все больше претворялись в жизнь», — отметил министр транспорта Улдис Аугулис на открытии.

Как сообщает новостной портал Delfi. lv, в латвийской транспортной отрасли уже сейчас существенно активизировалось сотрудничество с Белоруссией. Объем белорусских грузов, перевезенных по железной дороге, к концу августа этого года вырос более чем на 60%. Белорусские грузы, транспортируемые в латвийские порты, обеспечивают работу и железной дороге, и портам.

По мнению управляющего Рижским свободным портом, ежегодная выставка в Минске является эффективной платформой для налаживания новых связей и рекламы Рижского порта, а также демонстрации возможности латвийского транзитного коридора. Господин Зелтиньш отметил, что выставка также способствует движению грузов между Белоруссией и Рижским портом.

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По сообщениям, в этом году белорусская транспортная отрасль достигнет оборота приблизительно в 4 миллиарда долларов, и предприятия латвийского логистического сектора также претендуют на свою «часть пирога».

Член правления портового предприятия Riga Conteiner Terminal Валдис Андерсонс пояснил: «Наше предприятие, как и любого другого латвийского портового игрока, интересует белорусский рынок. Беларусь является одним из ближайших к нам производителей, а также важным рынком как для импортных, так и для экспортных грузов. В последние годы у Беларуси развивается успешное сотрудничество с Китаем и в производственной, и в транзитной сфере. Поскольку сейчас Китай является производителем, экспортером и инвестором мирового масштаба, это серьезный аргумент в пользу сотрудничества с Беларусью для всего латвийского логистического сектора».

Рига активно пытается восстановить свою транзитную отрасль. Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, китайский транзит из России был упущен Латвией из-за своих идеологическо-политических позиций. В связи с чем латвийские политики и предприниматели находятся в поисках других возможностей заполучить транзит из Китая.

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