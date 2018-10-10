В Тамбовской области застройщик похитил 72 млн на аварийном жилье

Тамбов, , 12:19 — REGNUM В Мичуринске (Тамбовская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации программы переселения людей из аварийного жилья. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, застройщик — компания «Армстрой» — подозревается в хищении 72 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки. Выяснилось, что в 2015 году компания заключила муниципальный контракт с управлением городского хозяйства администрации города. Согласно договору, у застройщика было приобретено 97 квартир для участников программы переселения. Их стоимость составила 130 млн рублей. Дома, в которых располагались квартиры, были построены, введены в эксплуатацию, а сами квартиры заселены. Однако, как оказалось, ввод в эксплуатацию был произведен по фиктивным документам. Их в мэрию предоставил гендиректор ООО «Армстрой», сообщила пресс-служба прокуратуры. Кроме того, само строительство прошло с массой нарушений, а помещения не отвечают санитарным и техническим требованиям. Ущерб оценивается в 72 млн рублей.

«На настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), по которому проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что это не первый случай мошенничества при реализации программы переселения. Ранее в Брянской области застройщик возвел «гнилые» новостройки. Жители долгое время не могли добиться внимания к проблеме, но в итоге все виновные были осуждены. В частности, в колонию попал и глава администрации Брянска Сергей Смирнов, подписавший документы о приемке домов.