Мэрия Екатеринбурга проиграла суд с ФАС

Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в судебной тяжбе между свердловским управлением ФАС и администрацией Екатеринбурга. Апелляция мэрии отклонена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном УФАС.

Корни тяжбы уходят в июнь 2017 года. На портале госзакупок опубликовали извещение о проведении конкурса на обслуживание автобусных маршрутов общественного транспорта № 22 «Институт связи — Палкинский торфяник» и № 054 «Синие Камни — Дом Культуры (п.Совхозный)», № 033 «Парк Победы — УрФУ» и №4 «УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ».

Затем в управление ФАС поступили жалобы на якобы нарушения в аукционе. Определение подрядчика приостановили до окончания проверки. А затем проверяющие выявили нарушения. Комиссия УФАС выяснила, что в проекте контракта оговаривалась обязанность исполнителя предоставить заказчику в течение 14 дней после подписания копии договоров, которые свидетельствуют о том, что у исполнителя будут валидаторы для приёма карт, используемых для оплаты проезда.

УФАС признало незаконным это требование и потребовало от администрации города устранить нарушения. Но мэрия подала в суд. Правда, безуспешно. Свердловский арбитраж и затем 17-й апелляционный суд отказались признать её правоту. Наконец, своё решение, тоже не в её пользу, вынес Арбитражный суд Уральского округа.